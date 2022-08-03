Даг Кинни работает в строительно-ремонтной компании. Он целыми днями крутится как белка в колесе, но денег всe равно не хватает. Хуже всего, что кроме денег катастрофически не хватает ещe и времени. Ни на что, даже на полноценное общение с женой и дочерью.

