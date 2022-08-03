Множество (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Multiplicity
Фантастика, Мелодрама112 мин12+
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О фильме
Даг Кинни работает в строительно-ремонтной компании. Он целыми днями крутится как белка в колесе, но денег всe равно не хватает. Хуже всего, что кроме денег катастрофически не хватает ещe и времени. Ни на что, даже на полноценное общение с женой и дочерью.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Харольд
Рэмис
- Актёр
Майкл
Китон
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- ЗДАктёр
Зэк
Дуэйм
- КШАктриса
Кэти
Шлоссберг
- Актёр
Харрис
Юлин
- РМАктёр
Ричард
Мейсер
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- ЭКАктриса
Энн
Кьюсак
- ДдАктёр
Джон
де Ланси
- ДКАктриса
Джудит
Кэхэн
- МХСценарист
Мэри
Хейл
- ЛГСценарист
Лауэлл
Ганц
- БМСценарист
Бабалу
Мэндел
- КМСценарист
Крис
Миллер
- Продюсер
Тревор
Альберт
- Продюсер
Харольд
Рэмис
- СХПродюсер
Сюзанн
Херрингтон
- ЛРПродюсер
Ли
Р. Майес
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ЛКОператор
Ласло
Ковач
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон