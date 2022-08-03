Множество
Wink
Фильмы
Множество

Множество (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Multiplicity
Фантастика, Мелодрама112 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Даг Кинни работает в строительно-ремонтной компании. Он целыми днями крутится как белка в колесе, но денег всe равно не хватает. Хуже всего, что кроме денег катастрофически не хватает ещe и времени. Ни на что, даже на полноценное общение с женой и дочерью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Множество»