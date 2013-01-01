Младенец в подарок
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Младенец в подарок

Младенец в подарок (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.72013, Expecting
Драмы, Комедии83 мин18+

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Сюжет

Лиза стремится создать семью со свои мужем Питером, но не может забеременеть. Ее лучшая подруга Энди тем временем узнает, что беременна и предлагает своего ребенка отдать Лизе. Лиза приглашает Энди пожить на время беременности у них, а Питер приглашает своего непутевого брата. В доме начинает твориться хаос, и одному Богу известно чем все это может закончиться...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Младенец в подарок»

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