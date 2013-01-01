Младенец в подарок (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.72013, Expecting
Драмы, Комедии83 мин18+
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Сюжет
Лиза стремится создать семью со свои мужем Питером, но не может забеременеть. Ее лучшая подруга Энди тем временем узнает, что беременна и предлагает своего ребенка отдать Лизе. Лиза приглашает Энди пожить на время беременности у них, а Питер приглашает своего непутевого брата. В доме начинает твориться хаос, и одному Богу известно чем все это может закончиться...
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Рейтинг
4.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДМРежиссёр
Джесси
МакКормак
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актриса
Рада
Митчелл
- ДДАктёр
Джон
Дор
- МУАктёр
Майкл
Уэстон
- МКАктриса
Мими
Кеннеди
- СОАктриса
Сара
Олдрич
- ЛШАктриса
Лорен
Шнайдер
- ЭБАктриса
Элизабет
Бонд
- НКАктриса
Нуала
Кэмпбелл
- ДДАктриса
Джули
Дретзин
- ДМСценарист
Джесси
МакКормак
- ДМПродюсер
Джесси
МакКормак
- ЭВПродюсер
Эрик
Ван Вик
- ДСХудожница
Джастин
Сеймур
- МКОператор
Маджела
Кросиньяни
- МККомпозитор
Марк
Килиан