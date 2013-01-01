Младенец в подарок (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Лиза стремится создать семью со свои мужем Питером, но не может забеременеть. Ее лучшая подруга Энди тем временем узнает, что беременна и предлагает своего ребенка отдать Лизе. Лиза приглашает Энди пожить на время беременности у них, а Питер приглашает своего непутевого брата. В доме начинает твориться хаос, и одному Богу известно чем все это может закончиться...



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