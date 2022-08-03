8.72021, The Mitchells vs the Machines
Мультфильм, Фантастика105 мин18+
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Митчеллы против машин (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Митчеллы – обычная среднестатистическая семья – мать, отец, дочь и сын. Все они хоть и дружные, но не без противоречий. Дочь с детства мечтает снимать кино, но отец не воспринимает это увлечение всерьeз. Девочка ждeт не дождeтся, когда наконец уедет в колледж. Но перед этим отец решает устроить ей сюрприз – семейное путешествие на старом минивэне. Тем временем по всему миру происходит восстание техники – любимые приборы стремятся убить своих хозяев. И именно находящимся в поездке Митчеллам предстоит спасать человечество.
СтранаСША, Канада, Гонконг
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Рианда
- ДРРежиссёр
Джефф
Роу
- ЭДАктриса
Эбби
Джейкобсон
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- Актриса
Майя
Рудольф
- МРАктёр
Майкл
Рианда
- ЭААктёр
Эрик
Андре
- Актриса
Оливия
Колман
- Актёр
Фред
Армисен
- ББАктёр
Бек
Беннетт
- КТАктриса
Крисси
Тиган
- ДЛАктёр
Джон
Ледженд
- МРСценарист
Майкл
Рианда
- ДРСценарист
Джефф
Роу
- ПССценарист
Петер
Силадьи
- АХСценарист
Алекс
Хирш
- КАПродюсер
Курт
Альбрехт
- Продюсер
Уилл
Аллегра
- ДЧПродюсер
Дэниэл
Чуба
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ТУХудожник
Тоби
Уилсон
- ГЛМонтажёр
Грег
Левитан
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо