Митчеллы против машин
Wink
Фильмы
Митчеллы против машин
8.72021, The Mitchells vs the Machines
Мультфильм, Фантастика105 мин18+

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Митчеллы против машин (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Митчеллы – обычная среднестатистическая семья – мать, отец, дочь и сын. Все они хоть и дружные, но не без противоречий. Дочь с детства мечтает снимать кино, но отец не воспринимает это увлечение всерьeз. Девочка ждeт не дождeтся, когда наконец уедет в колледж. Но перед этим отец решает устроить ей сюрприз – семейное путешествие на старом минивэне. Тем временем по всему миру происходит восстание техники – любимые приборы стремятся убить своих хозяев. И именно находящимся в поездке Митчеллам предстоит спасать человечество.

Страна
США, Канада, Гонконг
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Митчеллы против машин»