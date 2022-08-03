Митчеллы против машин (фильм, 2021) смотреть онлайн

Митчеллы – обычная среднестатистическая семья – мать, отец, дочь и сын. Все они хоть и дружные, но не без противоречий. Дочь с детства мечтает снимать кино, но отец не воспринимает это увлечение всерьeз. Девочка ждeт не дождeтся, когда наконец уедет в колледж. Но перед этим отец решает устроить ей сюрприз – семейное путешествие на старом минивэне. Тем временем по всему миру происходит восстание техники – любимые приборы стремятся убить своих хозяев. И именно находящимся в поездке Митчеллам предстоит спасать человечество.

