Мистер Мамочка (фильм, 1983) смотреть онлайн
8.21983, Mr. Mom
Мелодрама, Комедия87 мин12+
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О фильме
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СДРежиссёр
Стэн
Дрэготи
- Актёр
Майкл
Китон
- Актриса
Тери
Гарр
- ФКАктёр
Фредерик
Колер
- ТДАктёр
Талесин
Джаффе
- КУАктриса
Кортни
Уайт
- БУАктриса
Бриттани
Уайт
- ММАктёр
Мартин
Мулл
- ЭДАктриса
Энн
Джиллиан
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ГКПродюсер
Гарри
Коломби
- АЛПродюсер
Арт
Левинсон
- ЛЛПродюсер
Линн
Лоринг
- БМПродюсер
Брюс
МакНалл
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- ВДОператор
Виктор
Дж. Кемпер
- ЛХКомпозитор
Ли
Холдридж