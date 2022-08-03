Мистер Мамочка
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Мистер Мамочка

Мистер Мамочка (фильм, 1983) смотреть онлайн

8.21983, Mr. Mom
Мелодрама, Комедия87 мин12+

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О фильме

В то время как папу-инженера увольняют с автозавода, его жена получает высокооплачиваемую должность в рекламном агентстве. Отец семейства становится «домохозяйкой», и на него падают тяготы присмотра за тремя детьми.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Мамочка»