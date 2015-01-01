Мистер Холмс (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Самый знаменитый в мире сыщик давно отошел от дел и проводит старость в тихой деревне, ухаживая за собственной пасекой. Однако ему по-прежнему не дают покоя воспоминания об одной женщине и еe тайне, так и оставшейся нераскрытой. Во что бы то ни стало он решает найти разгадку дела.





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