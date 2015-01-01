Мистер Холмс
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Мистер Холмс

Мистер Холмс (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Mr. Holmes
Драмы100 мин18+

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Сюжет

Самый знаменитый в мире сыщик давно отошел от дел и проводит старость в тихой деревне, ухаживая за собственной пасекой. Однако ему по-прежнему не дают покоя воспоминания об одной женщине и еe тайне, так и оставшейся нераскрытой. Во что бы то ни стало он решает найти разгадку дела.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Холмс»

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