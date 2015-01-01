Мистер Холмс (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Mr. Holmes
Драмы100 мин18+
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Сюжет
Самый знаменитый в мире сыщик давно отошел от дел и проводит старость в тихой деревне, ухаживая за собственной пасекой. Однако ему по-прежнему не дают покоя воспоминания об одной женщине и еe тайне, так и оставшейся нераскрытой. Во что бы то ни стало он решает найти разгадку дела.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БКРежиссёр
Билл
Кондон
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актриса
Лора
Линни
- МПАктёр
Майло
Паркер
- Актёр
Хироюки
Санада
- ХМАктриса
Хэтти
Морахэн
- ПКАктёр
Патрик
Кеннеди
- Актёр
Роджер
Аллам
- ФДАктёр
Фил
Дэвис
- ФдАктриса
Фрэнсис
де ла Тур
- ЧМАктёр
Чарльз
Мэддокс
- ДХСценарист
Джеффри
Хэтчер
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- МКСценарист
Митч
Каллин
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл