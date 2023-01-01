Мистер Бин. Фильм-катастрофа
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Мистер Бин. Фильм-катастрофа

Мистер Бин. Фильм-катастрофа (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.31997, Bean
Комедии, Семейные85 мин12+

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Сюжет

Мистер Бин работает смотрителем в Королевской Британской Галерее. Начальство отправляет Бина в командировку в Лос-Анджелес. Там его принимают за официальное лицо, приехавшее на открытие величайшей выставки США…

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Бин. Фильм-катастрофа»

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