Мистер Бин. Фильм-катастрофа (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.31997, Bean
Комедии, Семейные85 мин12+
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Сюжет
Мистер Бин работает смотрителем в Королевской Британской Галерее. Начальство отправляет Бина в командировку в Лос-Анджелес. Там его принимают за официальное лицо, приехавшее на открытие величайшей выставки США…
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Мэл
Смит
- Актёр
Роуэн
Эткинсон
- Актёр
Питер
МакНикол
- Актёр
Джон
Миллз
- Актриса
Памела
Рид
- Актёр
Харрис
Юлин
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- Актёр
Ричард
Гант
- ЛДАктёр
Ларри
Дрэйк
- Актриса
Сандра
О
- ДГАктёр
Дэн�ни
Голдринг
- Сценарист
Роуэн
Эткинсон
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- РДСценарист
Робин
Дрисколл
- ПБПродюсер
Питер
Беннет-Джонс
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Роуэн
Эткинсон
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- ФКОператор
Фрэнсис
Кенни
- ХГКомпозитор
Ховард
Гудолл