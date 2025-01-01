Minecraft в кино (фильм, 2025) смотреть онлайн

Добро пожаловать в Майнкрафт — мир, в котором можно сделать все что угодно. Отлично провести здесь время предлагает один из главных блокбастеров 2025 года — фильм «Майнкрафт в кино». Среди актеров — Джек Блэк и Джейсон Момоа.



Гаррет, Генри, Натали и Доун неожиданно для себя попадают в кубический мир. Он красочен и красив, но, к сожалению, опасен: стоит только зазеваться, как агрессивные пиглины и зомби готовы растерзать жертву. К счастью, на помощь квартету неудачников приходит опытный строитель и умелец Стив. Теперь разношерстной компании предстоит бросить вызов злобной колдунье Малгоше и отыскать путь домой.



Сюжет картины не претендует на гениальность, но от семейного фильма едва ли стоит требовать этого. Главное, что смотреть «Майнкрафт в кино» весело, а фанаты игры найдут множество отсылок и пасхалок.



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