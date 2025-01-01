Minecraft в кино (фильм, 2025) смотреть онлайн
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О фильме
Добро пожаловать в Майнкрафт — мир, в котором можно сделать все что угодно. Отлично провести здесь время предлагает один из главных блокбастеров 2025 года — фильм «Майнкрафт в кино». Среди актеров — Джек Блэк и Джейсон Момоа.
Гаррет, Генри, Натали и Доун неожиданно для себя попадают в кубический мир. Он красочен и красив, но, к сожалению, опасен: стоит только зазеваться, как агрессивные пиглины и зомби готовы растерзать жертву. К счастью, на помощь квартету неудачников приходит опытный строитель и умелец Стив. Теперь разношерстной компании предстоит бросить вызов злобной колдунье Малгоше и отыскать путь домой.
Сюжет картины не претендует на гениальность, но от семейного фильма едва ли стоит требовать этого. Главное, что смотреть «Майнкрафт в кино» весело, а фанаты игры найдут множество отсылок и пасхалок.
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СтранаСША, Швеция, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Джаред
Хесс
- СЮАктёр
Себастьян
Юджин Хансен
- КМАктриса
Кейт
МакКиннон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актёр
Джемейн
Клемент
- ДБАктриса
Даниэль
Брукс
- ЭМАктриса
Эмма
Майерс
- Актёр
Джек
Блэк
- НУСценарист
Нил
Уайденер
- ДМПродюсер
Джейсон
Момоа
- Продюсер
Мэри
Пэрент
- Продюсер
Рой
Ли
- АНХудожница
Аманда
Нил
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- ГМХудожник
Грант
Мейджор
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо