Милый мальчик
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Милый мальчик

Милый мальчик (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.22019, Honey Boy
Драма90 мин18+

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О фильме

С 12 лет блистающий на экране Отис Лорт к совершеннолетию становится алкоголиком и попадает в рехаб. Врачи рекомендуют искать причины поведения героя в его детстве, и Отис отправляется в путешествие по волнам своей памяти. Он вспоминает жестокого отца, который эксплуатировал юного актера.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb