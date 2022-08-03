С 12 лет блистающий на экране Отис Лорт к совершеннолетию становится алкоголиком и попадает в рехаб. Врачи рекомендуют искать причины поведения героя в его детстве, и Отис отправляется в путешествие по волнам своей памяти. Он вспоминает жестокого отца, который эксплуатировал юного актера.

