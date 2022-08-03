Милый мальчик (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.22019, Honey Boy
Драма90 мин18+
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О фильме
С 12 лет блистающий на экране Отис Лорт к совершеннолетию становится алкоголиком и попадает в рехаб. Врачи рекомендуют искать причины поведения героя в его детстве, и Отис отправляется в путешествие по волнам своей памяти. Он вспоминает жестокого отца, который эксплуатировал юного актера.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АХРежиссёр
Альма
Харель
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Лукас
Хеджес
- Актёр
Ноа
Джуп
- ББАктёр
Байрон
Бауэрс
- ЛСАктриса
Лора
Сан Джакомо
- FTАктриса
FKA
Twigs
- Актриса
Наташа
Лионн
- ММАктриса
Майка
Монро
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- Сценарист
Шайа
ЛаБаф
- АГПродюсер
Анита
Го
- АХПродюсер
Альма
Харель
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- НОХудожница
Натали
О’Брайэн
- НБОператор
Наташа
Брайер
- АСКомпозитор
Алекс
Сомерс