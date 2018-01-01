Wink
Милый друг
Актёры и съёмочная группа фильма «Милый друг»

Режиссёры

Лео Карманн

Léo Karmann
Режиссёр

Актёры

Бенжамен Вуазен

Benjamin Voisin
АктёрSimon
Мартин Карманн

Martin Karmann
АктёрThomas Durant
Камилль Клари

Camille Claris
АктрисаMadeleine Durant
Николас Ваншицкий

Nicolas Wanczycki
АктёрJacques Durant
Жюли-Анна Рот

Julie-Anne Roth
АктрисаAgnès Durant
Альбер Жеффрие

Albert Geffrier
АктёрJeune Simon
Симон Суссе

Simon Susset
АктёрJeune Thomas Durant
Вики Андрен

Vicki Andren
АктрисаJeune Madeleine Durant
Флоранс Мюллер

Florence Muller
АктрисаCommissaire Leroy
Пьер Кашья

Pierre Cachia
АктёрL'éducateur

Сценаристы

Лео Карманн

Léo Karmann
Сценарист
Сабрина Карин

Sabrina B. Karine
Сценарист
Мари-Софи Шамбон

Marie-Sophie Chambon
Сценарист

Продюсеры

Грегуар Дебуайи

Grégoire Debailly
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Маргарита Корш

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Наталья Фищук

Актриса дубляжа

Монтажёры

Оливье Мишо-Альшуррун

Olivier Michaut-Alchourroun
Монтажёр

Композиторы

Эрванн Шадон

Erwann Chandon
Композитор