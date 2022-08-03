Милый друг (фильм, 2019) смотреть онлайн

Чтобы завоевать любовь, мальчик готов стать другим человеком. Фантастическая мелодрама об опасностях притворства и обмана.



Маленький Симон — сирота; однажды на прогулке он знакомится с братом и сестрой Тома и Мадлен. Их добрые и любящие родители приглашают одинокого Симона в гости на выходные. Мальчик демонстрирует новым друзьям свой дар: он может перевоплощаться в людей, которых хоть раз касался. Вскоре Симону выпадает шанс изменить свою жизнь: больше всего он мечтает о любящей семье и решает использовать свои способности. Ему удается скрывать обман много лет, пока случайность не превращает его жизнь в запутанную и опасную игру с огнем...



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