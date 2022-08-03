Милый друг (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Чтобы завоевать любовь, мальчик готов стать другим человеком. Фантастическая мелодрама об опасностях притворства и обмана.
Маленький Симон — сирота; однажды на прогулке он знакомится с братом и сестрой Тома и Мадлен. Их добрые и любящие родители приглашают одинокого Симона в гости на выходные. Мальчик демонстрирует новым друзьям свой дар: он может перевоплощаться в людей, которых хоть раз касался. Вскоре Симону выпадает шанс изменить свою жизнь: больше всего он мечтает о любящей семье и решает использовать свои способности. Ему удается скрывать обман много лет, пока случайность не превращает его жизнь в запутанную и опасную игру с огнем...
Сможет ли Симон стать счастливым, притворяясь другим человеком? Красивая и головокружительная французская картина «Милый друг» — фильм 2019 года смотрите онлайн на портале Wink.
СтранаБельгия, Франция
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ЛКРежиссёр
Лео
Карманн
- БВАктёр
Бенжамен
Вуазен
- МКАктёр
Мартин
Карманн
- ККАктриса
Камилль
Клари
- НВАктёр
Николас
Ваншицкий
- ЖРАктриса
Жюли-Анна
Рот
- АЖАктёр
Альбер
Жеффрие
- ССАктёр
Симон
Суссе
- ВААктриса
Вики
Андрен
- Актриса
Флоранс
Мюллер
- ПКАктёр
Пьер
Кашья
- ЛКСценарист
Лео
Карманн
- СКСценарист
Сабрина
Карин
- МШСценарист
Мари-Софи
Шамбон
- ГДПродюсер
Грегуар
Дебуайи
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ОММонтажёр
Оливье
Мишо-Альшуррун
- ЭШКомпозитор
Эрванн
Шадон