Wink
Фильмы
Миллион для чайников
Актёры и съёмочная группа фильма «Миллион для чайников»

Актёры и съёмочная группа фильма «Миллион для чайников»

Режиссёры

Рамаа Мозли

Рамаа Мозли

Ramaa Mosley
Режиссёр

Актёры

Джуно Темпл

Джуно Темпл

Juno Temple
АктрисаAlice
Майкл Ангарано

Майкл Ангарано

Michael Angarano
АктёрJohn
Алексис Бледел

Алексис Бледел

Alexis Bledel
АктрисаPayton
Билли Магнуссен

Билли Магнуссен

Billy Magnussen
АктёрArnie
Алиа Шокат

Алиа Шокат

Alia Shawkat
АктрисаLouise
Бобби Мойнахан

Бобби Мойнахан

Bobby Moynihan
АктёрChuck
Стив Пак

Стив Пак

Steve Park
АктёрDr. Ling (в титрах: Stephen Park)
Бен Раппапорт

Бен Раппапорт

Ben Rappaport
АктёрRicky
Люси Уолтерс

Люси Уолтерс

Lucy Walters
АктрисаMary
Джек Макбрайер

Джек Макбрайер

Jack McBrayer
АктёрJoe

Сценаристы

Рамаа Мозли

Рамаа Мозли

Ramaa Mosley
Сценарист

Художники

Малгожата Тужаньская

Малгожата Тужаньская

Malgosia Turzanska
Художница

Монтажёры

Райан Фолси

Райан Фолси

Ryan Folsey
Монтажёр