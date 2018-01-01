Wink
Фильмы
Миф
Актёры и съёмочная группа фильма «Миф»

Актёры и съёмочная группа фильма «Миф»

Режиссёры

Стэнли Тун

Stanley Tong
Режиссёр

Актёры

Джеки Чан

Jackie Chan
АктёрMeng Yi / Jack
Ким Хи-сон

Kim Hee-seon
АктрисаOk Soo
Тони Люн Ка-Фай

Tony Leung Ka-Fai
АктёрWilliam
Чхве Мин-су

Choi Min-soo
АктёрGeneral Choi (в титрах: Choi Min Soo)
Малика Шерават

Mallika Sherawat
АктрисаSamantha
Патрик Там

Patrick Tam
АктёрXu Gui (в титрах: Tam Yiu Man)
Шао Бин

Shao Bing
АктёрNangong Yan
Кэн Ло

Ken Lo
АктёрDragon (в титрах: Kenneth Low)
Юй Жунгуан

Yu Rongguang
АктёрZhao Kuang
Кен Вон

Ken Wong
АктёрMeng Jie (в титрах: Wong Hop Hi)

Сценаристы

Ван Хуэйлин

Wang Huiling
Сценарист
Стэнли Тун

Stanley Tong
Сценарист

Продюсеры

Солон Со

Solon So
Продюсер
Барби Тун

Barbie Tung
Продюсер
Бобби Беди

Bobby Bedi
Продюсер

Художники

Оливер Вон

Oliver Wong
Художник
Томас Чун

Thomas Chong
Художник

Монтажёры

Яу Чи-Вай

Yau Chi-Wai
Монтажёр

Операторы

Вон Вин-Хун

Wong Wing-Hung
Оператор

Композиторы

Гари Чейз

Gary Chase
Композитор
Нэйтан Ван

Nathan Wang
Композитор