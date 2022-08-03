Мгновения жизни
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Мгновения жизни (фильм, 2007) смотреть онлайн

6.92007, The Life Before Her Eyes
Фэнтези, Драма85 мин18+

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О фильме

15 лет назад Диана выжила после массового убийства, произошедшего в американском колледже. Сегодня она типичная домохозяйка, взрослая замужняя женщина, воспитывающая восьмилетнюю дочь, но сомнения в устроенности своей жизни не проходят. Но что-то не дает Диане покоя...

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мгновения жизни»