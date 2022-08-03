Мгновения жизни (фильм, 2007) смотреть онлайн
6.92007, The Life Before Her Eyes
Фэнтези, Драма85 мин18+
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О фильме
15 лет назад Диана выжила после массового убийства, произошедшего в американском колледже. Сегодня она типичная домохозяйка, взрослая замужняя женщина, воспитывающая восьмилетнюю дочь, но сомнения в устроенности своей жизни не проходят. Но что-то не дает Диане покоя...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВПРежиссёр
Вадим
Перельман
- Актриса
Ума
Турман
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ЕААктриса
Ева
Амурри
- ГБАктриса
Гэбриэлль
Бреннан
- Актёр
Бретт
Каллен
- Актёр
Оскар
Айзек
- ДГАктёр
Джек
Гилпин
- МЛАктриса
Мэгги
Лейси
- Актёр
Джон
Магаро
- ЛКАктриса
Линн
Коэн
- ЛКСценарист
Лора
Касишке
- Продюсер
Энтони
Катагас
- ВППродюсер
Вадим
Перельман
- ЧБПродюсер
Чейз
Бэйли
- ХБХудожница
Хала
Бахмет
- КСХудожница
Кэрол
Силверман
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер