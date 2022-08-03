Мгновения жизни (фильм, 2007) смотреть онлайн

15 лет назад Диана выжила после массового убийства, произошедшего в американском колледже. Сегодня она типичная домохозяйка, взрослая замужняя женщина, воспитывающая восьмилетнюю дочь, но сомнения в устроенности своей жизни не проходят. Но что-то не дает Диане покоя...

