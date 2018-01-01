Биография

Ева Амурри — американская телевизионная и киноактриса, блогер. Родилась в Нью-Йорке 15 марта 1985 года. Родители Евы — кинорежиссер Франко Амурри, а также актриса Сьюзан Сарандон. Девушка училась в бруклинской школе Святой Анны, а высшее образование получила в Брауновском университете. Карьеру в кино начала в молодые годы, снимаясь как в полнометражных фильмах, так и в телесериалах. С 2015 года ведет интернет-блог, в котором делится с подписчиками эпизодами из своей повседневной жизни. Первую роль в кино Ева Амурри исполнила еще в возрасте семи лет, появившись в фильме «Боб Робертс». Чуть позже эпизодически появилась в рейтинговом телесериале «Друзья». Также в детском возрасте она сыграла в полнометражной ленте «Мертвец идет». Первым знаковым проектом с участием повзрослевшей актрисы стала комедия «Сестры Бэнгер», где девушка появилась вместе со своей матерью. Еще через два года ее пригласили на съемки фильма «Спасенная!». Затем последовала череда ролей в популярных телесериалах, среди которых — «Как я встретил вашу маму», «Блудливая Калифорния», «Доктор Хаус». В 2007 году Еве досталась одна из главных ролей в картине «Мгновения жизни». Также зрителям запомнилось ее появление в проектах «На полпути в никуда», «Папа-досвидос» и «Новенькая».