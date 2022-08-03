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Между

Между (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Twixt
Детектив, Фэнтези84 мин18+

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О фильме

Потерявший вдохновение писатель приезжает в захолустный городок, чтобы представить свою новую книгу. Там он знакомится с местным шерифом, который пытается разгадать серию убийств. Во сне ему начинает являться призрак окровавленной девочки Ви, которая пытается сообщить ему страшную тайну.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Между»