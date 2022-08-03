Между (фильм, 2011) смотреть онлайн

Потерявший вдохновение писатель приезжает в захолустный городок, чтобы представить свою новую книгу. Там он знакомится с местным шерифом, который пытается разгадать серию убийств. Во сне ему начинает являться призрак окровавленной девочки Ви, которая пытается сообщить ему страшную тайну.

