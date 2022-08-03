Между (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Twixt
Детектив84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Потерявший вдохновение писатель приезжает в захолустный городок, чтобы представить свою новую книгу. Там он знакомится с местным шерифом, который пытается разгадать серию убийств. Во сне ему начинает являться призрак окровавленной девочки Ви, которая пытается сообщить ему страшную тайну.
ЖанрДетектив
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Брюс
Дерн
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Бен
Чаплин
- ЭФАктёр
Энтони
Фуско
- ОЭАктёр
Олден
Эренрайк
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- ДУАктриса
Джоэнн
Уэлли
- ДНАктёр
Дон
Новелло
- БААктёр
Брюс
А. Мироглио
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ЭНПродюсер
Энахид
Назарян
- ФРПродюсер
Фред
Рус
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДДХудожник
Джимми
ДиМарселлис
- МБХудожница
Марджори
Бауэрс
- ККХудожница
Кэтерин
Ковелл
- КБМонтажёр
Кевин
Бэйли
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ММОператор
Михай
Малаймер мл.
- ДДКомпозитор
Дэн
Дикон
- ОГКомпозитор
Освальдо
Голихов