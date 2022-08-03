Место встречи (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
У каждой мечты есть цена: триллер о человеческих страстях и личном выборе от создателя «Идеальных незнакомцев».
В небольшом итальянском городке есть кофейня, где ежедневно появляется один и тот же посетитель. Этот мужчина ничем не примечателен, кроме своего постоянства. Однако каждый день к нему за столик садятся незнакомцы, юные и постарше, мужчины и женщины. Они делятся своими сокровенными желаниями, а их собеседник дает понять, что нужно сделать для их исполнения. Он не прокладывает своим клиентам дорогу к успеху: напротив, каждому мужчина дает ужасное задание, которое ставит ценой за исполнение мечты. И дальше уже от самого человека зависит, решится ли он пойти до конца.
Кто этот таинственный незнакомец и почему именно он определяет чужое будущее? Итальянский детектив о переплетении судеб — смотреть фильм «Место встречи» можно онлайн на платформе Wink.
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Паоло
Дженовезе
- ВМАктёр
Валерио
Мастандреа
- Актёр
Марко
Джаллини
- АБАктёр
Алессандро
Борги
- СМАктёр
Сильвио
Муччино
- Актриса
Альба
Рорвахер
- ВПАктриса
Виттория
Пуччини
- СФАктриса
Сабрина
Ферилли
- СдАктриса
Сильвия
д’Амико
- РПАктёр
Рокко
Папалео
- ДЛАктриса
Джулия
Лаццарини
- ПДСценарист
Паоло
Дженовезе
- ККСценарист
Кристофер
Кубасик
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ГМХудожница
Грация
Матерья
- ФЛОператор
Фабрицио
Луччи
- МФКомпозитор
Маурицио
Филардо