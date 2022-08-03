У каждой мечты есть цена: триллер о человеческих страстях и личном выборе от создателя «Идеальных незнакомцев».



В небольшом итальянском городке есть кофейня, где ежедневно появляется один и тот же посетитель. Этот мужчина ничем не примечателен, кроме своего постоянства. Однако каждый день к нему за столик садятся незнакомцы, юные и постарше, мужчины и женщины. Они делятся своими сокровенными желаниями, а их собеседник дает понять, что нужно сделать для их исполнения. Он не прокладывает своим клиентам дорогу к успеху: напротив, каждому мужчина дает ужасное задание, которое ставит ценой за исполнение мечты. И дальше уже от самого человека зависит, решится ли он пойти до конца.



Кто этот таинственный незнакомец и почему именно он определяет чужое будущее? Итальянский детектив о переплетении судеб — смотреть фильм «Место встречи» можно онлайн на платформе Wink.

