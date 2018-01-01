Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Место под солнцем»

Актёры и съёмочная группа фильма «Место под солнцем»

Режиссёры

Джордж Стивенс

George Stevens
Режиссёр

Актёры

Монтгомери Клифт

Montgomery Clift
АктёрGeorge Eastman
Элизабет Тейлор

Elizabeth Taylor
АктрисаAngela Vickers
Шелли Уинтерс

Shelley Winters
АктрисаAlice Tripp
Энн Ревер

Anne Revere
АктрисаHannah Eastman
Киф Брасселль

Keefe Brasselle
АктёрEarl Eastman
Фред Кларк

Fred Clark
АктёрBellows
Рэймонд Берр

Raymond Burr
АктёрDistrict Attorney R. Frank Marlowe
Херберт Хэйс

Herbert Heyes
АктёрCharles Eastman
Шепперд Страдвик

Shepperd Strudwick
АктёрAnthony Vickers
Фрида Инескорт

Frieda Inescort
АктрисаAnn Vickers
Кэтрин Гивни

Kathryn Givney
АктрисаLouise Eastman
Уолтер Сэнд

Walter Sande
АктёрArt Jansen - George's Attorney
Тед де Корсия

Ted de Corsia
АктёрJudge R.S. Oldendorff
Джон Риджли

John Ridgely
АктёрCoroner
Луис Чартрэнд

Lois Chartrand
АктрисаMarsha Eastman

Сценаристы

Теодор Драйзер

Theodore Dreiser
Сценарист
Майкл Уилсон

Michael Wilson
Сценарист

Продюсеры

Джордж Стивенс

George Stevens
Продюсер
Иван Моффат

Ivan Moffat
Продюсер

Художники

Ханс Драйер

Hans Dreier
Художник
Уолтер Х. Тайлер

Walter H. Tyler
Художник
Эдит Хэд

Edith Head
Художница
Эмиль Кури

Emile Kuri
Художник

Монтажёры

Уильям Хорнбек

William Hornbeck
Монтажёр

Операторы

Уильям С. Меллор

William C. Mellor
Оператор

Композиторы

Франц Ваксман

Franz Waxman
Композитор