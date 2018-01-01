Место под солнцем
Место под солнцем

Фильм Место под солнцем

1951, A Place in the Sun
Драма, Мелодрама12+
О фильме

Джордж Истмен — парень из сельской глубинки, воспитанный пуританами. Богатый дядюшка предлагает устроить его на работу на принадлежащую ему фабрику по производству купальников. Единственное условие — никаких романов с женским персоналом. Однако запретный плод сладок. У Истмена завязывается роман с напарницей по конвейеру, Элис. Из страха перед руководством они скрывают свои отношения.

Дядюшка доволен исполнительным родственником и продвигает его по службе. На него обращает внимание и неотразимая девушка из высшего общества — Анджела Викерс. Молодые люди без ума друга от друга, дело идёт к свадьбе. Между тем Элис узнаёт о своей беременности и требует от Джорджа оформить брак. Она угрожает предать их связь огласке, что неминуемо поставит крест на его карьере у Истменов.

