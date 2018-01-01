Фильм Место под солнцем
О фильме
Джордж Истмен — парень из сельской глубинки, воспитанный пуританами. Богатый дядюшка предлагает устроить его на работу на принадлежащую ему фабрику по производству купальников. Единственное условие — никаких романов с женским персоналом. Однако запретный плод сладок. У Истмена завязывается роман с напарницей по конвейеру, Элис. Из страха перед руководством они скрывают свои отношения.
Дядюшка доволен исполнительным родственником и продвигает его по службе. На него обращает внимание и неотразимая девушка из высшего общества — Анджела Викерс. Молодые люди без ума друга от друга, дело идёт к свадьбе. Между тем Элис узнаёт о своей беременности и требует от Джорджа оформить брак. Она угрожает предать их связь огласке, что неминуемо поставит крест на его карьере у Истменов.
- ДСРежиссёр
Джордж
Стивенс
- МКАктёр
Монтгомери
Клифт
- Актриса
Элизабет
Тейлор
- ШУАктриса
Шелли
Уинтерс
- ЭРАктриса
Энн
Ревер
- КБАктёр
Киф
Брасселль
- ФКАктёр
Фред
Кларк
- РБАктёр
Рэймонд
Берр
- ХХАктёр
Херберт
Хэйс
- ШСАктёр
Шепперд
Страдвик
- ФИАктриса
Фрида
Инескорт
- КГАктриса
Кэтрин
Гивни
- УСАктёр
Уолтер
Сэнд
- ТдАктёр
Тед
де Корсия
- ДРАктёр
Джон
Риджли
- ЛЧАктриса
Луис
Чартрэнд
- ТДСценарист
Теодор
Драйзер
- МУСценарист
Майкл
Уилсон
- ДСПродюсер
Джордж
Стивенс
- ИМПродюсер
Иван
Моффат
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- УХХудожник
Уолтер
Х. Тайлер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- ЭКХудожник
Эмиль
Кури
- УХМонтажёр
Уильям
Хорнбек
- УСОператор
Уильям
С. Меллор
- ФВКомпозитор
Франц
Ваксман