Месть Лиззи Борден
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Месть Лиззи Борден

Месть Лиззи Борден (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Lizzie
Триллер, Биография100 мин18+

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О фильме

Новый взгляд на подлинную кровавую историю, интерес к которой не утихает больше века. Летом 1892 года Эндрю Борден найден убитым вместе с женой, а главной подозреваемой становится дочь покойного — 32-летняя Лиззи. Виновна ли она и какое отношение к делу имеет служанка Борденов Бриджит?

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Месть Лиззи Борден»