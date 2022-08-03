Месть Лиззи Борден (фильм, 2018) смотреть онлайн

Новый взгляд на подлинную кровавую историю, интерес к которой не утихает больше века. Летом 1892 года Эндрю Борден найден убитым вместе с женой, а главной подозреваемой становится дочь покойного — 32-летняя Лиззи. Виновна ли она и какое отношение к делу имеет служанка Борденов Бриджит?

