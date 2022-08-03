Месть Лиззи Борден (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.52018, Lizzie
Триллер, Биография100 мин18+
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О фильме
Новый взгляд на подлинную кровавую историю, интерес к которой не утихает больше века. Летом 1892 года Эндрю Борден найден убитым вместе с женой, а главной подозреваемой становится дочь покойного — 32-летняя Лиззи. Виновна ли она и какое отношение к делу имеет служанка Борденов Бриджит?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КУРежиссёр
Крэйг
Уильям Макнейлл
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актриса
Кристен
Стюарт
- ДПАктёр
Джефф
Перри
- Актриса
Фиона
Шоу
- ДШАктёр
Джейми
Шеридан
- ТОАктриса
Тара
Окс
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- ДУАктёр
Дэниэл
Уочс
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ДМАктёр
Джоди
Мацер
- Продюсер
Наоми
Деспрес
- Продюсер
Хлоя
Севиньи
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- НОХудожница
Натали
О’Брайэн
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо