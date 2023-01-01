Месть и закон
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Месть и закон

Месть и закон (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

9.21975, Sholay
Комедии, Мюзикл192 мин18+

Сюжет

Полицейскому управлению удалось напасть на след банды и схватить самого главаря - Габбар Синха. Но ни в одной камере нет таких стен, которые могли бы удержать его. Преступник бежит из тюрьмы и жестоко расправляется с семьей инспектора полиции.

Чтобы отомстить кровавому насильнику и защитить мирную деревню от банды разбойников, инспектор Тхакур нанимает двоих смельчаков. У него свой счет к главарю банды, но месть смирится перед законом...

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

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