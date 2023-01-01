Месть и закон (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
9.21975, Sholay
Комедии, Мюзикл192 мин18+
Сюжет
Полицейскому управлению удалось напасть на след банды и схватить самого главаря - Габбар Синха. Но ни в одной камере нет таких стен, которые могли бы удержать его. Преступник бежит из тюрьмы и жестоко расправляется с семьей инспектора полиции.
Чтобы отомстить кровавому насильнику и защитить мирную деревню от банды разбойников, инспектор Тхакур нанимает двоих смельчаков. У него свой счет к главарю банды, но месть смирится перед законом...
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РСРежиссёр
Рамеш
Сиппи
- СКАктёр
Санджив
Кумар
- ДАктёр
Дхармендра
- АБАктёр
Амитабх
Баччан
- АКАктёр
Амджад
К�хан
- ХМАктриса
Хема
Малини
- ДБАктриса
Джая
Бхадури
- АХАктёр
А.К.
Хангал
- СКАктёр
Сатиендра
Капур
- ИАктёр
Ифтекхар
- ЛМАктриса
Лила
Мишра
- ДАСценарист
Джавед
Ахтар
- СХСценарист
Салим
Хан
- ГСПродюсер
Г.П.
Сиппи
- ВШАктёр дубляжа
Владимир
Шныпарь
- АВАктёр дубляжа
Анатолий
Васильев
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Болотов
- ВГАктриса дубляжа
Валентина
Гришокина
- ДДОператор
Дварка
Дивеча
- РДКомпозитор
Рахул
Дев Бурман