Биография

Санджив Кумар — индийский актер. За свою карьеру он удостоился двух «Серебряных Лотосов» Национальной кинопремии и Filmfare Award за лучшую мужскую роль, а его имя вошло в список величайших актеров индийского кино. Его двойная роль в фильме «Виноград» включена журналом Forbes India в список 25 лучших актерских работ индийского кинематографа. Родился в городе Сурат Гуджарат 9 июля 1938 года. Настоящее имя — Харихар Джеталал Джаривала. С юных лет увлекался театром и мечтал стать актером. Его интерес к искусству привел его в театральную школу IPTA в Бомбее, а позже он присоединился к Индийскому национальному театру. Чтобы усовершенствовать свои навыки, он поступил в актерскую школу при киностудии Filmalaya. Дебют Санджива Кумара в кино состоялся с небольшой роли в фильме «Мы — индийцы». Первые значимые роли получил в фильмах «Революция» и «Раджа и нищий». Достиг широкой популярности благодаря фильму «Игрушка». В 1972 году фФильм «Зита и Гита» стал кассовым хитом, закрепив за актером статус звезды Болливуда. Его партнерство с режиссером Гулзаром оказалось особенно плодотворным: они работали вместе над девятью фильмами, включая «Преодоление», «Гроза» и комедийную классику «Виноград». Сыграл в фильмах «Преодоление», «Шахматисты», «Месть и закон»