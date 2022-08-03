Мэри и ведьмин цветок
Wink
Детям
Мэри и ведьмин цветок

Мэри и ведьмин цветок (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.22017, Meari to majo no hana
Аниме, Мультфильм98 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета всe внезапно меняется. Нечаянная находка — дивный цветок — уносит Мэри в далeкое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и завораживающих чудес.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мэри и ведьмин цветок»