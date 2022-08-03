Мэри и ведьмин цветок (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.22017, Meari to majo no hana
Аниме, Мультфильм98 мин6+
О фильме
Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета всe внезапно меняется. Нечаянная находка — дивный цветок — уносит Мэри в далeкое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и завораживающих чудес.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ХЁРежиссёр
Хиромаса
Ёнэбаяси
- ХСАктриса
Хана
Сугисаки
- РКАктёр
Рюносукэ
Камики
- ЮААктриса
Юки
Амами
- ФКАктёр
Фумиё
Кохината
- Актриса
Хикари
Мицусима
- ДСАктёр
Дзиро
Сато
- КЭАктёр
Кэнъити
Эндо
- ЭВАктриса
Эри
Ватанабэ
- СОАктриса
Синобу
Отакэ
- ИОАктриса
Икуэ
Отани
- РССценарист
Рико
Сакагути
- ХЁСценарист
Хиромаса
Ёнэбаяси
- МССценарист
Мэри
Стюарт
- ЁНПродюсер
Ёсиаки
Нисимура
- НФПродюсер
Наоя
Фудзимаки
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ТКМонтажёр
Тосихико
Кодзима
- ТМКомпозитор
Такацугу
Мурамацу