Мэри и ведьмин цветок (фильм, 2017) смотреть онлайн

Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета всe внезапно меняется. Нечаянная находка — дивный цветок — уносит Мэри в далeкое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и завораживающих чудес.

