Менялы
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Менялы

Менялы (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Менялы
Комедия88 мин18+

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О фильме

Остроумная, остросюжетная комедия рассказывает об «авантюре времен денежной реформы» 1961 года, когда «весь многомиллионный советский народ» запустил в космос Гагарина, а иностранцы, «не раздумывая, меняли один американский доллар на 65 советских копеек».

Страна
США, Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Менялы»