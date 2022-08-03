Менялы (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Менялы
Комедия88 мин18+
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О фильме
Остроумная, остросюжетная комедия рассказывает об «авантюре времен денежной реформы» 1961 года, когда «весь многомиллионный советский народ» запустил в космос Гагарина, а иностранцы, «не раздумывая, меняли один американский доллар на 65 советских копеек».
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГШРежиссёр
Георгий
Шенгелия
- Актёр
Владимир
Ильин
- АПАктёр
Андрей
Пономарев
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- ЮГАктёр
Юрий
Горин
- Актриса
Валентина
Теличкина
- ОМАктриса
Оксана
Мысина
- Актёр
Ренат
Давлетьяров
- НИАктёр
Наиль
Идрисов
- ОДАктёр
Олег
Дурыгин
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- САПродюсер
Светлана
Ануфриева
- ЛЛПродюсер
Леонард
Лев
- АМПродюсер
Александр
Михайлов
- ВОМонтажёр
Вера
Остринская
- ГМКомпозитор
Георгий
Мовсесян