Менялы (фильм, 1992) смотреть онлайн

Остроумная, остросюжетная комедия рассказывает об «авантюре времен денежной реформы» 1961 года, когда «весь многомиллионный советский народ» запустил в космос Гагарина, а иностранцы, «не раздумывая, меняли один американский доллар на 65 советских копеек».

