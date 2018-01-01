Wink
Фильмы
Мелодия из подвала
Актёры и съёмочная группа фильма «Мелодия из подвала»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мелодия из подвала»

Режиссёры

Анри Вернёй

Анри Вернёй

Henri Verneuil
Режиссёр

Актёры

Жан Габен

Жан Габен

Jean Gabin
АктёрCharles
Ален Делон

Ален Делон

Alain Delon
АктёрFrancis Verlot
Морис Биро

Морис Биро

Maurice Biraud
АктёрLouis Naudin
Вивиан Романс

Вивиан Романс

Viviane Romance
АктрисаGinette
Карла Марлье

Карла Марлье

Carla Marlier
АктрисаBrigitte
Хосе Луис де Вильялонга

Хосе Луис де Вильялонга

José Luis de Vilallonga
АктёрM. Grimp (в титрах: José-Luis de Vilallonga)
Анри Вирложё

Анри Вирложё

Henri Virlojeux
АктёрMario (в титрах: Henri Virlogeux)
Клод Серваль

Клод Серваль

Claude Cerval
АктёрLe commissaire de police
Жан Карме

Жан Карме

Jean Carmet
АктёрLe barman
Рита Кадиллак

Рита Кадиллак

Rita Cadillac
АктрисаLiliane
Джимми Дэвис

Джимми Дэвис

Jimmy Davis
АктёрSam
Доминик Даврэ

Доминик Даврэ

Dominique Davray
АктрисаLéone
Дора Долль

Дора Долль

Dora Doll
АктрисаCountess Doublianoff
Жермен Монтеро

Жермен Монтеро

Germaine Montero
АктрисаMme Verlot (в титрах: Germaine Montéro)
Марк Ариан

Марк Ариан

Marc Arian
Актёр
Анри Атталь

Анри Атталь

Henri Attal
Актёр
Жак Бертранд

Жак Бертранд

Jacques Bertrand
Актёр
Жорж Билли

Жорж Билли

Georges Billy
Актёр
Шарль Буйо

Шарль Буйо

Charles Bouillaud
Актёр
Кристиан Брокар

Кристиан Брокар

Christian Brocard
Актёр
Адриен Кайла-Легран

Адриен Кайла-Легран

Adrien Cayla-Legrand
Актёр
Анн-Мари Коффине

Анн-Мари Коффине

Anne-Marie Coffinet
Актриса
Пьер Колле

Пьер Колле

Pierre Collet
Актёр
Жан-Жак Делбо

Жан-Жак Делбо

Jean-Jacques Delbo
Актёр
Пьер Дункан

Пьер Дункан

Pierre Duncan
Актёр
Эдуар Франкомм

Эдуар Франкомм

Édouard Francomme
Актёр
Габриэль Гобен

Габриэль Гобен

Gabriel Gobin
Актёр
Жан Голд

Жан Голд

Jean Gold
Актёр
Ален Жане

Ален Жане

Alain Janey
Актёр
Руди Ленуар

Руди Ленуар

Rudy Lenoir
Актёр
Сильвен Левиньяк

Сильвен Левиньяк

Sylvain Lévignac
Актёр
Мишель Мань

Мишель Мань

Michel Magne
Актёр
Антуан Марен

Антуан Марен

Antoine Marin
Актёр
Оливье Мато

Оливье Мато

Olivier Mathot
Актёр
Поль Мерси

Поль Мерси

Paul Mercey
Актёр
Бернар Мюссон

Бернар Мюссон

Bernard Musson
Актёр
Лаура Пайет

Лаура Пайет

Laure Paillette
Актриса
Анри Пуарье

Анри Пуарье

Henri Poirier
Актёр
Робер Роллис

Робер Роллис

Robert Rollis
Актёр
Пьер Верне

Пьер Верне

Pierre Vernet
Актёр
Луи Вире

Луи Вире

Louis Viret
Актёр
Жорж Вильсон

Жорж Вильсон

Georges Wilson
Актёр
Жан-Пьер Золя

Жан-Пьер Золя

Jean-Pierre Zola
Актёр

Сценаристы

Мишель Одиар

Мишель Одиар

Michel Audiard
Сценарист
Зекил Марко

Зекил Марко

Zekial Marko
Сценарист
Альбер Симонен

Альбер Симонен

Albert Simonin
Сценарист

Продюсеры

Жак Бар

Жак Бар

Jacques Bar
Продюсер
Жак Жюранвиль

Жак Жюранвиль

Jacques Juranville
Продюсер

Монтажёры

Франсуаза Бонно

Франсуаза Бонно

Françoise Bonnot
Монтажёр

Композиторы

Мишель Мань

Мишель Мань

Michel Magne
Композитор