Фильм Мелодия из подвала
1963, Mélodie en sous-sol
Драма, Криминал12+
О фильме
Старый матёрый гангстер Шарль выходит из тюрьмы и сразу же начинает планировать последнее в своей жизни ограбление, чтобы сорвать большой куш и уйти на покой. Цель — сейф казино на Лазурном Берегу. Взяв в помощники молодого мошенника Франсиса и автомеханика Луи, Шарль начинает действовать.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АВРежиссёр
Анри
Вернёй
- ЖГАктёр
Жан
Габен
- Актёр
Ален
Делон
- МБАктёр
Морис
Биро
- ВРАктриса
Вивиан
Романс
- КМАктриса
Карла
Марлье
- ХЛАктёр
Хосе
Луис де Вильялонга
- АВАктёр
Анри
Вирложё
- КСАктёр
Клод
Серваль
- ЖКАктёр
Жан
Карме
- РКАктриса
Рита
Кадиллак
- ДДАктёр
Джимми
Дэвис
- ДДАктриса
Доминик
Даврэ
- ДДАктриса
Дора
Долль
- ЖМАктриса
Жермен
Монтеро
- МААктёр
Марк
Ариан
- АААктёр
Анри
Атталь
- ЖБАктёр
Жак
Бертранд
- ЖБАктёр
Жорж
Билли
- ШБАктёр
Шарль
Буйо
- КБАктёр
Кристиан
Брокар
- АКАктёр
Адриен
Кайла-Легран
- АКАктриса
Анн-Мари
Коффине
- ПКАктёр
Пьер
Колле
- ЖДАктёр
Жан-Жак
Делбо
- ПДАктёр
Пьер
Дункан
- ЭФАктёр
Эдуар
Франкомм
- ГГАктёр
Габриэль
Гобен
- ЖГАктёр
Жан
Голд
- АЖАктёр
Ален
Жане
- РЛАктёр
Руди
Ленуар
- СЛАктёр
Сильвен
Левиньяк
- ММАктёр
Мишель
Мань
- АМАктёр
Антуан
Марен
- ОМАктёр
Оливье
Мато
- ПМАктёр
Поль
Мерси
- БМАктёр
Бернар
Мюссон
- ЛПАктриса
Лаура
Пайет
- АПАктёр
Анри
Пуарье
- РРАктёр
Робер
Роллис
- ПВАктёр
Пьер
Верне
- ЛВАктёр
Луи
Вире
- ЖВАктёр
Жорж
Вильсон
- ЖЗАктёр
Жан-Пьер
Золя
- МОСценарист
Мишель
Одиар
- ЗМСценарист
Зекил
Марко
- АССценарист
Альбер
Симонен
- ЖБПродюсер
Жак
Бар
- ЖЖПродюсер
Жак
Жюранвиль
- ФБМонтажёр
Франсуаза
Бонно
- ММКомпозитор
Мишель
Мань