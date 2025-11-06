Мелодия из подвала
Мелодия из подвала

Фильм Мелодия из подвала

1963, Mélodie en sous-sol
Драма, Криминал12+
О фильме

Старый матёрый гангстер Шарль выходит из тюрьмы и сразу же начинает планировать последнее в своей жизни ограбление, чтобы сорвать большой куш и уйти на покой. Цель — сейф казино на Лазурном Берегу. Взяв в помощники молодого мошенника Франсиса и автомеханика Луи, Шарль начинает действовать.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

