Мелкие мошенники

Мелкие мошенники (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Small Time Crooks
Комедия90 мин12+

Мойщик посуды по профессии, а в душе аферист и мелкий воришка Рэй задумывает невероятную авантюру. Вместе с женой Фрэнсис и компанией таких же, как он сам, «деловых людей» он решается прокопать подземный тоннель и ограбить банк.

США
Комедия
SD
90 мин / 01:30

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb