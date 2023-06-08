Мэгги Мур(ы)
Wink
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Мэгги Мур(ы)
7.42023, Maggie Moore(s)
Триллер, Детектив94 мин18+
В тихом городке одновременно убивают двух женщин с одинаковыми именами. Ироничный детектив с Джоном Хэммом
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Мэгги Мур(ы) (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Вдохновленный реальными событиями ироничный детектив с Джоном Хэммом — о расследовании двойного убийства женщин с одинаковыми именами. Джей Мур, менеджер маленькой забегаловки с сэндвичами, ведет свои дела нечестно. Вместо того чтобы закупаться свежими ингредиентами у фирмы-владельца, он по дешевке берет просроченные продукты в местном магазине. В процессе Джей связывается с опасными людьми, и его жена Мэгги угрожает сдать супруга копам. Джей нанимает глухого бугая Коско, чтобы он слегка ее припугнул, но тот перебарщивает и сжигает машину Мэгги с хозяйкой внутри. Понимая, что вычислить его будет проще простого, Джей снова прибегает к услугам Коско, на этот раз поручая ему убить полную тезку своей жены, чтобы сбить детективов со следа. Однако за оба дела берется офицер Джордан Сандерс, а ему на помощь приходит Рита, соседка Джея, готовая поделиться подробностями о жизни Муров, а еще — о своих романтических приключениях.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мэгги Мур(ы)»