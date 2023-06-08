Мэгги Мур(ы) (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Вдохновленный реальными событиями ироничный детектив с Джоном Хэммом — о расследовании двойного убийства женщин с одинаковыми именами. Джей Мур, менеджер маленькой забегаловки с сэндвичами, ведет свои дела нечестно. Вместо того чтобы закупаться свежими ингредиентами у фирмы-владельца, он по дешевке берет просроченные продукты в местном магазине. В процессе Джей связывается с опасными людьми, и его жена Мэгги угрожает сдать супруга копам. Джей нанимает глухого бугая Коско, чтобы он слегка ее припугнул, но тот перебарщивает и сжигает машину Мэгги с хозяйкой внутри. Понимая, что вычислить его будет проще простого, Джей снова прибегает к услугам Коско, на этот раз поручая ему убить полную тезку своей жены, чтобы сбить детективов со следа. Однако за оба дела берется офицер Джордан Сандерс, а ему на помощь приходит Рита, соседка Джея, готовая поделиться подробностями о жизни Муров, а еще — о своих романтических приключениях.
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Слэттери
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актриса
Тина
Фей
- НМАктёр
Ник
Мохаммед
- ХААктёр
Хэппи
Андерсон
- НААктёр
Николас
Азарян
- МХАктриса
Мэри
Холлэнд
- УРАктриса
Уна
Рош
- ЭДАктриса
Эллисон
Данбар
- Актриса
Луиза
Краузе
- РКПродюсер
Росс
Кон
- НЛПродюсер
Нэнси
Леопарди
- ВНПродюсер
Винсент
Ньюман
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- КПХудожник
Кевин
Пирс
- ТММонтажёр
Том
МакАрдл
- ВМОператор
В.
Мотт Хапфел III
- БСКомпозитор
Бен
Солли