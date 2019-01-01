6.42019, Mega Time Squad
Фантастика, Боевики75 мин18+
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Мегавременной отряд (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Джон крадет деньги и браслет из китайского антикварного магазина. Убегая, он запускает устройство и возвращается во времени на несколько минут назад . Такие путешествия приводят к появлению новых Джонов и о�ни формируют Мегавременной отряд.
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Информация
СтранаНовая Зеландия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
5.8 IMDb
- Режиссёр
Тим
ван Даммен
- АТАктёр
Антон
Теннет
- Актёр
Джонатан
Бруг
- ХГАктриса
Хетти
Гаскелл-Хан
- ЧЧАктёр
Чарльз
Чан
- МААктриса
Морган
Альбрехт
- ЙААктёр
Йосон
Ань
- ДБАктриса
Джая
Бич-Робертсон
- МКАктёр
Майло
Коуторн
- МКАктёр
Мохи
Критчли
- АГАктёр
Арло
Гибсон
- Сценарист
Тим
ван Даммен
- АДПродюсер
Анна
Дакуорт
- Продюсер
Тим
ван Даммен
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бредюк
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Бондаренко
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- НГАктёр дубляжа
Никита
Грудинов
- Актёр дубляжа
Сергей
Беляев
- ЛХМонтажёр
Люк
Хэй