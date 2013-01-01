Медсестра (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Nurse 3-D
Триллер, Ужасы80 мин18+
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О фильме
Днeм она — примерная медсестра, которой люди доверяют свою жизнь. А ночью она использует собственную сексуальность, соблазняя, чтобы убивать. Крови становится все больше, и еe коллега начинает свое расследование...
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДАРежиссёр
Дуглас
Арниокоски
- ПдАктриса
Пас
де ла Уэрта
- КБАктриса
Катрина
Боуден
- КБАктёр
Корбин
Блю
- ДНАктёр
Джадд
Нельсон
- Актёр
Борис
Коджо
- АХАктёр
Адам
Хершман
- ННАктриса
Ниси
Нэш
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- Актёр
Мартин
Донован
- КХАктёр
Крис
Хоффман
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- ДАСценарист
Дуглас
Арниокоски
- Продюсер
Майкл
Пасернек
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЗХудожник
Залди
- АСКомпозитор
Антон
Санко