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Медсестра

Медсестра (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Nurse 3-D
Триллер, Ужасы80 мин18+

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О фильме

Днeм она — примерная медсестра, которой люди доверяют свою жизнь. А ночью она использует собственную сексуальность, соблазняя, чтобы убивать. Крови становится все больше, и еe коллега начинает свое расследование...

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Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Медсестра»