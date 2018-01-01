Майя (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Захватывающая история пути девочки-иммигрантки Майи из гетто к статусу мировой звезды. Рассказ от первого лица показывает никому прежд�е неизвестные стороны жизни певицы: семейные хроники, домашние видео с бойфрендом Дипло и интервью с такими артистами как Канье Уэст и Ричард Расселл.



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