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Майло

Майло (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Bad Milo!
Ужасы, Фэнтези80 мин18+

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О фильме

Молодой мужчина обнаруживает, что в стрессовых ситуациях превращается в страшного гнома, который живет внутри него и выходит, чтобы отомстить всем его беспокоящим. Только обучившись управлять своим гневом и поборов демона он сможет защитить себя и своих близких от страданий и ужасной смерти.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Майло»