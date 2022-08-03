Майло (фильм, 2013) смотреть онлайн

Молодой мужчина обнаруживает, что в стрессовых ситуациях превращается в страшного гнома, который живет внутри него и выходит, чтобы отомстить всем его беспокоящим. Только обучившись управлять своим гневом и поборов демона он сможет защитить себя и своих близких от страданий и ужасной смерти.

