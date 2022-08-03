Майло (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Bad Milo!
Ужасы, Фэнтези80 мин18+
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О фильме
Молодой мужчина обнаруживает, что в стрессовых ситуациях превращается в страшного гнома, который живет внутри него и выходит, чтобы отомстить всем его беспокоящим. Только обучившись управлять своим гневом и поборов демона он сможет защитить себя и своих близких от страданий и ужасной смерти.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДВРежиссёр
Джейкоб
Вон
- КМАктёр
Кен
Марино
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- МКАктриса
Мэри
Кэй Плэйс
- Актёр
Стивен
Рут
- Актёр
Петер
Стормаре
- КЧАктриса
Клаудия
Чои
- Актёр
Тоби
Хасс
- ЭЧАктёр
Эрик
Чарльз Нилсен
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- БХСценарист
Бенжамин
Хэйес
- ДВСценарист
Джейкоб
Вон
- ГКПродюсер
Гэбриел
Кауэн
- АРПродюсер
Адель
Романски
- ДСПродюсер
Джон
Суитц
- Продюсер
Джей
Дюпласс
- ДНМонтажёр
Дэвид
Нордстром