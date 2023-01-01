Матадор (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший тореадор, покинувший ринг после ранения, и успешная женщина-адвокат — серийные убийцы. Для обоих высшее наслаждение неразрывно связано со смертью партнёра. Когда их пути пересекаются, каждый смотрит на другого как на потенциальную жертву.



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