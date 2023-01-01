Матадор (фильм, 1986) смотреть онлайн
7.31986, Matador
Триллеры, Драмы101 мин18+
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Сюжет
Бывший тореадор, покинувший ринг после ранения, и успешная женщина-адвокат — серийные убийцы. Для обоих высшее наслаждение неразрывно связано со смертью партнёра. Когда их пути пересекаются, каждый смотрит на другого как на потенциальную жертву.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- АСАктриса
Ассумпта
Серна
- Актёр
Антонио
Бандерас
- НМАктёр
Начо
Мартинес
- ЕКАктриса
Ева
Кобо
- ХСАктриса
Хульета
Серрано
- ЧЛАктриса
Чус
Лампреаве
- КМАктриса
Кармен
Маура
- ЭПАктёр
Эусебио
Понсела
- БФАктриса
Бибиана
Фернандес
- ЛСАктёр
Луис
Сихес
- ХФСценарист
Хесус
Ферреро
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- ХРХудожник
Хосеп
Росель
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- АЛОператор
Анхель
Луис Фернандес
- ББКомпозитор
Бернардо
Бонецци