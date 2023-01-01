Матадор
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Матадор

Матадор (фильм, 1986) смотреть онлайн

7.31986, Matador
Триллеры, Драмы101 мин18+

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Сюжет

Бывший тореадор, покинувший ринг после ранения, и успешная женщина-адвокат — серийные убийцы. Для обоих высшее наслаждение неразрывно связано со смертью партнёра. Когда их пути пересекаются, каждый смотрит на другого как на потенциальную жертву.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Матадор»

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