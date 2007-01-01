Машина (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Криминальный боевик «Машина» — фильм о бывшем спецназовце, который угодил в мир обмана, предательства и криминала.
Вик и его напарник Фрэнк после проваленной сделки оказываются в долгу у криминального босса Пола Санто. Тот поручает им устранить свидетелей, способных отправить гангстера за решетку. Но выполнить это задание непросто: за Виком и Фрэнком следит подосланный Санто киллер, готовый убрать их при первом же удобном случае. Одновременно с этим незадачливые напарники становятся пешками в игре азиатского криминального авторитета Чо, который мечтает избавиться от Санто. Добавьте к этому продажных полицейских, а также возлюбленных Вика и Фрэнка, которые также давят на своих мужчин, и вы получите просто невыполнимую миссию.
Все сюжетные линии сойдутся в кровавом финале, где каждый выберет: предать, выстрелить или погибнуть. Фильм «Машина» — это история о мире, где верить нельзя никому, а за ошибки придется заплатить кровью.
Машина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Майкл
Лазар
- ДРАктёр
Джеймс
Руссо
- ГСАктёр
Гаррет
Сато
- БХАктёр
Брайан
Хэйес Карри
- Актёр
Нил
Макдона
- МЛАктриса
Мишель
Ломбардо
- ПСАктёр
Пол
Слоун
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- МЛАктёр
Майкл
Лазар
- ЛААктриса
Лиза
Артуро
- Актёр
Ник
Валлелонга
- МЛСценарист
Майкл
Лазар
- МЛПродюсер
Майкл
Лазар
- ДКПродюсер
Джеймс
Кваттрочи
- РБПродюсер
Роберт
Берсон
- Продюсер
Ник
Валлелонга
- АХХудожница
Алисия
Хаверлан
- НШХудожница
Николь
Шотт
- КММонтажёр
Кевин
МакГиннесс
- ТУМонтажёр
Тони
Уайз
- РДКомпозитор
Рон
Джубла