Машина (фильм, 2007) смотреть онлайн

Криминальный боевик «Машина» — фильм о бывшем спецназовце, который угодил в мир обмана, предательства и криминала.



Вик и его напарник Фрэнк после проваленной сделки оказываются в долгу у криминального босса Пола Санто. Тот поручает им устранить свидетелей, способных отправить гангстера за решетку. Но выполнить это задание непросто: за Виком и Фрэнком следит подосланный Санто киллер, готовый убрать их при первом же удобном случае. Одновременно с этим незадачливые напарники становятся пешками в игре азиатского криминального авторитета Чо, который мечтает избавиться от Санто. Добавьте к этому продажных полицейских, а также возлюбленных Вика и Фрэнка, которые также давят на своих мужчин, и вы получите просто невыполнимую миссию.



Все сюжетные линии сойдутся в кровавом финале, где каждый выберет: предать, выстрелить или погибнуть. Фильм «Машина» — это история о мире, где верить нельзя никому, а за ошибки придется заплатить кровью.



