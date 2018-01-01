Wink
Фильмы
Марвин, Марвин. Популярный Марвин
Актёры и съёмочная группа фильма «Марвин, Марвин. Популярный Марвин»

Режиссёры

Эрик Дин Ситон

Eric Dean Seaton
Режиссёр
Шеннон Флинн

Shannon Flynn
Режиссёр
Гари Хэлворсон

Gary Halvorson
Режиссёр
Роб Шиллер

Rob Schiller
Режиссёр

Актёры

Лукас Крюкшенк

Lucas Cruikshank
АктёрMarvin
Виктори Ван Тейл

Victory Van Tuyl
Актриса
Пэт Финн

Pat Finn
АктёрBob Forman
Мим Дрю

Mim Drew
АктрисаLiz Forman
Кейси Сэндер

Casey Sander
АктёрPop-Pop
Джейкоб Бертран

Jacob Bertrand
АктёрHenry Forman
Камилль Спирлин

Camille Spirlin
АктрисаBrianna
Энджел Амарал

Angel Amaral
Актёр
Джордан Блэк

Jordan Black
АктёрTeacher

Сценаристы

Джеффри Бушнелл

Jeffrey Bushell
Сценарист
Джон Росс

Jon Ross
Сценарист
Питер Дирксен

Peter Dirksen
Сценарист
Джонатан М. Ховард

Jonathan M. Howard
Сценарист

Продюсеры

Эллисон Дикстра

Allison Dykstra
Продюсер
Стив Лефф

Steve Leff
Продюсер
Джон Росс

Jon Ross
Продюсер

Актёры дубляжа

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа

Художники

Далия Форутан

Dahlia Foroutan
Художница
Бет Вук

Beth Wooke
Художница

Монтажёры

Тим Райдер

Tim Ryder
Монтажёр

Операторы

Джеймс В. Роберсон

James W. Roberson
Оператор

Композиторы

Кеннет Бургомастер

Kenneth Burgomaster
Композитор