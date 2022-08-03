Wink
Фильмы
Марвин, Марвин. Популярный Марвин

Марвин, Марвин. Популярный Марвин (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Marvin Marvin
Фантастика21 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Марвин и Тери едут на концерт группы Big Time Rush, но Клерг похищает Big Time Rush, в том числе и Тери, приняв ее за клутонианку. И теперь Марвину предстоит спасти их.

Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
2.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марвин, Марвин. Популярный Марвин»