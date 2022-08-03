Марко Макако (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.52011, Marco Macaco
Мультфильм, Семейный72 мин6+
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О фильме
Марко Макако работает пляжным охранником на тропическом острове. Он верой и правдой служит своему боссу, мечтая лишь об одном - раскрыть серьезное преступление. Марко проводит собственные расследования по любому поводу и поднимает шумиху по пустякам. Однако вскоре ему по-настоящему повезет: завоевывая расположение красавицы Лулу, Марко раскроет коварный заговор богача Карло, вознамерившегося стать боссом.
СтранаДания
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм
КачествоFull HD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ЯРРежиссёр
Ян
Рабек
- ПФАктёр
Петер
Фрёдин
- ТБАктёр
Токе
Бьярке
- МЛАктриса
Милле
Лефельдт
- ДИАктёр
Джесс
Ингерслев
- ТБАктёр
Томас
Борч Нилсен
- РТАктёр
Руне
Толсгаард
- ТЗАктёр
Тонни
Зинк
- ТДАктёр
Том
Дженсен
- РРАктёр
Расмус
Рольфсхой
- ТБСценарист
Томас
Борч Нилсен
- ЯРСценарист
Ян
Рабек
- ТБПродюсер
Томас
Борч Нилсен
- НСПродюсер
Нюнне
Силин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЯРМонтажёр
Ян
Рабек
- КСМонтажёр
Керстен
Скайтт