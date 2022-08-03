Марко Макако (фильм, 2011) смотреть онлайн

Марко Макако работает пляжным охранником на тропическом острове. Он верой и правдой служит своему боссу, мечтая лишь об одном - раскрыть серьезное преступление. Марко проводит собственные расследования по любому поводу и поднимает шумиху по пустякам. Однако вскоре ему по-настоящему повезет: завоевывая расположение красавицы Лулу, Марко раскроет коварный заговор богача Карло, вознамерившегося стать боссом.

