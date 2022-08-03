Марко Макако
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Марко Макако

Марко Макако (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.52011, Marco Macaco
Мультфильм, Семейный72 мин6+

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О фильме

Марко Макако работает пляжным охранником на тропическом острове. Он верой и правдой служит своему боссу, мечтая лишь об одном - раскрыть серьезное преступление. Марко проводит собственные расследования по любому поводу и поднимает шумиху по пустякам. Однако вскоре ему по-настоящему повезет: завоевывая расположение красавицы Лулу, Марко раскроет коварный заговор богача Карло, вознамерившегося стать боссом.

Страна
Дания
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марко Макако»