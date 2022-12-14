Мария (фильм, 2005) смотреть онлайн

Актриса, сыгравшая Марию Магдалину в скандальном фильме известного режиссера, отправляется в паломничество в Иерусалим. Драма с Жюльет Бинош, Форестом Уитакером и Хизер Грэм от режиссера «Плохого лейтенанта» Абеля Феррары, получившая Особый приз жюри Венецианского кинофестиваля. Заканчивается производство «артхаусного блокбастера» под названием «Это моя кровь», где роль Иисуса исполнил сам режиссер — Тони Чайлдресс. Актеры и съемочная команда возвращаются в Нью-Йорк, но Мари, сыгравшая Марию Магдалину, не сумев расстаться с чувствами своей героини, едет паломницей в Иерусалим. Тележурналист Тед Йонгер готовит передачу об исторической роли Христа и приглашает Чайлдресса в качестве гостя, в то время как верующие выходят на улицы, чтобы выразить свое возмущение будущей премьерой его фильма.

