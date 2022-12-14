Мария (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
Актриса, сыгравшая Марию Магдалину в скандальном фильме известного режиссера, отправляется в паломничество в Иерусалим. Драма с Жюльет Бинош, Форестом Уитакером и Хизер Грэм от режиссера «Плохого лейтенанта» Абеля Феррары, получившая Особый приз жюри Венецианского кинофестиваля. Заканчивается производство «артхаусного блокбастера» под названием «Это моя кровь», где роль Иисуса исполнил сам режиссер — Тони Чайлдресс. Актеры и съемочная команда возвращаются в Нью-Йорк, но Мари, сыгравшая Марию Магдалину, не сумев расстаться с чувствами своей героини, едет паломницей в Иерусалим. Тележурналист Тед Йонгер готовит передачу об исторической роли Христа и приглашает Чайлдресса в качестве гостя, в то время как верующие выходят на улицы, чтобы выразить свое возмущение будущей премьерой его фильма.
Рейтинг
- АФРежиссёр
Абель
Феррара
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актриса
Марион
Котийяр
- СРАктриса
Стефания
Рокка
- МЛАктёр
Марко
Леонарди
- ЛЛАктёр
Лука
Лионелло
- МОАктёр
Марио
Опинато
- Актёр
Элио
Джермано
- АФСценарист
Абель
Феррара
- СЛСценарист
Симона
Лагеолес
- ФСПродюсер
Фернандо
Суличин
- ЖКПродюсер
Жан
Казе
- ФДПродюсер
Фрэнк
ДеКёртис
- ФДХудожник
Фрэнк
ДеКёртис
- АМонтажёр
Адам
- ФНМонтажёр
Фабио
Нунциата
- ФККомпозитор
Френсис
Куйперс