Манюня: Приключения в Москве
Wink
Фильмы
Манюня: Приключения в Москве

Фильм Манюня: Приключения в Москве

2024, Манюня: Приключения в Москве
Комедия, Приключения6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Жизнь неугомонной Манюни и сестер Каринэ и Наринэ не стоит на месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.

Манюня: Приключения в Москве покупка билетов в кино онлайн

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Манюня: Приключения в Москве»