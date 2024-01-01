Фильм Манюня: Приключения в Москве
2024, Манюня: Приключения в Москве
Комедия, Приключения6+
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О фильме
Жизнь неугомонной Манюни и сестер Каринэ и Наринэ не стоит на месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Денис
Гуляр
- СКАктёр
Сергей
Канаев
- АБАктёр
Алексей
Баранов
- РБАктёр
Роман
Богданов
- ЕПАктёр
Евгений
Петросян
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- КМАктриса
Карина
Мнацаканян
- ЕТАктриса
Екатерина
Темнова
- ИКАктёр
Илья
Креймер
- Актриса
Карина
Каграманян
- ДСАктриса
Джульетта
Степанян
- НАСценарист
Нара
Акобян
- НАСценарист
Наринэ
Абгарян
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- РОПродюсер
Рубен
Оганесян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ГАХудожница
Гаянэ
Асланова
- ЛВХудожница
Лусабер
Вартазарян
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- МККомпозитор
Манук
Казарян
- ЭАКомпозитор
Эдгар
Акобян