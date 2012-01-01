Маньяк (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Днем Фрэнк — тихий владелец мастерской по реставрации манекенов, а ночью — безжалостный маньяк, убивающий исключительно женщин. Его размеренная жизнь тихони-маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудожница Анна. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэ�нку сделать выбор — ещe один скальп в качестве трофея или реальная любовь.



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