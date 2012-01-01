Маньяк (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Maniac
Ужасы85 мин18+
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Сюжет
Днем Фрэнк — тихий владелец мастерской по реставрации манекенов, а ночью — безжалостный маньяк, убивающий исключительно женщин. Его размеренная жизнь тихони-маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудожница Анна. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэ�нку сделать выбор — ещe один скальп в качестве трофея или реальная любовь.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ФХРежиссёр
Франк
Халфун
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актриса
Нора
Арнезедер
- СРАктёр
Сэмми
Ротиби
- МДАк�триса
Меган
Даффи
- АОАктриса
Америка
Оливо
- Актриса
Лиэн
Балабан
- ДБАктриса
Джен
Броберг
- БЭАктёр
Брайан
Эймз
- ЖААктриса
Женевьев
Александра
- АКАктёр
Аарон
Колом
- Сценарист
Александр
Ажа
- ГЛСценарист
Грегори
Левассёр
- ДССценарист
Джо
Спинелл
- Продюсер
Александр
Ажа
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- УЛПродюсер
Уильям
Лустиг
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- dХудожник
dooner
- БМонтажёр
Бакстер
- ФХМонтажёр
Франк
Халфун
- МАОператор
Максим
Александр
- Композитор
Робин
Кудер