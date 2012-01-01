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Маньяк

Маньяк (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Maniac
Ужасы85 мин18+

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Сюжет

Днем Фрэнк — тихий владелец мастерской по реставрации манекенов, а ночью — безжалостный маньяк, убивающий исключительно женщин. Его размеренная жизнь тихони-маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудожница Анна. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор — ещe один скальп в качестве трофея или реальная любовь.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маньяк»

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