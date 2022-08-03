Мамма MIA! 2
Wink
Фильмы
Мамма MIA! 2

Мамма MIA! 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Mamma Mia! Here We Go Again
Мюзикл, Мелодрама108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Софи готовится к открытию семейного ресторана Bella Donna, о котором мечтала ее мать. На торжество съезжаются друзья и знакомые Донны, которые делятся с Софи своими воспоминаниями о ней. Так дочь узнает, как ее мама оказалась на Калокаири и повстречала трех предполагаемых отцов Софи.

Страна
США, Япония, Китай, Великобритания, Хорватия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мамма MIA! 2»