Мамма MIA! 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.02018, Mamma Mia! Here We Go Again
Мюзикл, Мелодрама108 мин18+
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О фильме
Софи готовится к открытию семейного ресторана Bella Donna, о котором мечтала ее мать. На торжество съезжаются друзья и знакомые Донны, которые делятся с Софи своими воспоминаниями о ней. Так дочь узнает, как ее мама оказалась на Калокаири и повстречала трех предполагаемых отцов Софи.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ОПРежиссёр
Ол
Паркер
- Актриса
Аманда
Сайфред
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- Актриса
Кристин
Барански
- ДКАктриса
Джессика
Кинэн Винн
- Актриса
Джули
Уолтерс
- АДАктриса
Алекса
Дейвис
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Джереми
Ирвин
- Актёр
Колин
Фёрт
- ХСАктёр
Хью
Скиннер
- Сценарист
Джуди
Креймер
- АСценарист
Абба
- ОПСценарист
Ол
Паркер
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- БАПродюсер
Бенни
Андерссон
- ЛАПродюсер
Людвиг
Андерссон
- НКПродюсер
Ники
Кентиш Барнс
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- МКХудожница
Мишель
Клэптон
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- ПЛМонтажёр
Питер
Ламберт
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- БАКомпозитор
Бенни
Андерссон
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли
- БУКомпозитор
Бьёрн
Ульвеус