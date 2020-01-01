Малышка с характером
Wink
Фильмы
Малышка с характером
8.22020, The Doorman
Боевики, Триллеры92 мин18+

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Малышка с характером (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В прошлом она – солдат спецподразделения, в настоящем - швейцар в роскошном отеле, где готовится дерзкое ограбление. Лишь она стоит между безжалостными преступниками и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах отеля.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Малышка с характером»

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