8.22020, The Doorman
Боевики, Триллеры92 мин18+
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Малышка с характером (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
В прошлом она – солдат спецподразделения, в настоящем - швейцар в роскошном отеле, где готовится дерзкое ограбление. Лишь она стоит между безжалостными преступниками и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах отеля.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- РКРежиссёр
Рюхэй
Китамура
- Актриса
Руби
Роуз
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Аксель
Хенни
- РЭАктёр
Руперт
Эванс
- ДФАктёр
Джулиан
Федер
- КЛАктриса
Кайла
Лорд Кэссиди
- Актёр
Луис
Мэндилор
- ДСАктёр
Дэн
Саутуорт
- ХИАктёр
Хидэаки
Ито
- ДСАктёр
Дэвид
Сакурай
- ЛЧСценарист
Лайор
Чефетц
- ДССценарист
Джо
Суонсон
- ФГПродюсер
Фин
Глинн
- МФПродюсер
Майкл
Филип
- ШППродюсер
Шэйн
Пуцлочер
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- ЮВАктёр дубляжа
Юрий
Высоцкий
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафин
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ВСАктёр дубляжа
Вячеслав
Скорик
- ЮБХудожник
Юлиан
Бостэнару
- МУМонтажёр
Мэтт
Уиллард
- АШКомпозитор
Альдо
Шлаку