Малышка с характером (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В прошлом она – солдат спецподразделения, в настоящем - швейцар в роскошном отеле, где готовится дерзкое ограбление. Лишь она стоит между безжалостными преступниками и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах отеля.



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