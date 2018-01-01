Маленький Шего (фильм, 1956) смотреть онлайн

Маленький Шего
Мультфильм, Советские мультфильмы10 мин0+

О фильме

На вершине горы жили козлeнок Шего и его мать Шидза. Злобная Гиена захотела полакомиться козлeнком, но Шидза защитила сына и сбросила Гиену со скалы. Гиена решила отомстить…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb