Маленький Шего (фильм, 1956) смотреть онлайн

На вершине горы жили козлeнок Шего и его мать Шидза. Злобная Гиена захотела полакомиться козлeнком, но Шидза защитила сына и сбросила Гиену со скалы. Гиена решила отомстить…



