Маленький Будда
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Маленький Будда

Маленький Будда (фильм, 1993) смотреть онлайн

8.81993, Little Buddha
Драма134 мин18+

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О фильме

После смерти ламы Дорже из Тибета буддийские монахи начинают искать по всему миру детей, в которых воплотилась душа умершего. Они находят американского мальчика Джесси и двух индусов — Раджу и Гиту, которые втроем стали объектом реинкарнации. Параллельно поведана легенда о принце Сиддхарте, который однажды начал свое восхождение к вершинам Духа.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленький Будда»