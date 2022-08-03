Маленький Будда (фильм, 1993) смотреть онлайн
8.81993, Little Buddha
Драма134 мин18+
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О фильме
После смерти ламы Дорже из Тибета буддийские монахи начинают искать по всему миру детей, в которых воплотилась душа умершего. Они находят американского мальчика Джесси и двух индусов — Раджу и Гиту, которые втроем стали объектом реинкарнации. Параллельно поведана легенда о принце Сиддхарте, который однажды начал свое восхождение к вершинам Духа.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрДрама
КачествоFull HD, SD
Время134 мин / 02:14
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ББРежиссёр
Бернардо
Бертолуччи
- Актёр
Киану
Ривз
- ИЖАктёр
Ин
Жочэн
- КААктёр
Крис
Айзек
- АВАктёр
Алекс
Визендейнджер
- РЛАктёр
Раджу
Лал
- ГМАктриса
Грейшма
Макар Сингх
- СРАктёр
Согйял
Ринпоче
- ХРАктёр
Хёнгла
Рато Ринпоче
- Актриса
Бриджит
Фонда
- ГЦАктёр
Геше
Цултим Гелсен
- РВСценарист
Руди
Вёрлицер
- МПСценарист
Марк
Пиплоу
- ББСценарист
Бернардо
Бертолуччи
- Продюсер
Джереми
Томас
- ЭСХудожник
Эндрю
Сандерс
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ВСОператор
Витторио
Стораро
- РСКомпозитор
Рюити
Сакамото