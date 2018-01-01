8.72018, Little Women
Драмы, Семейные107 мин16+
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Маленькие женщины. Наши дни (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
История взросления четырeх непохожих друг на друга сестер. Первая любовь и горькое разочарование, томительная разлука и радости встреч, непростые поиски себя и своего места в жизни и бесконечная сест�ринская преданность.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КНРежиссёр
Клэр
Нидерпрюэм
- СДАктриса
Сара
Девенпорт
- Актриса
Лиа
Томпсон
- ЭДАктриса
Элли
Дженнингс
- ЭДАктриса
Элиз
Джонс
- Актёр
Лукас
Грабил
- ТМАктриса
Тейлор
Мерфи
- ИБАктёр
Иэн
Боэн
- БХАктриса
Барта
Хейнер
- КНСценарист
Клэр
Нидерпрюэм
- ЛМСценарист
Луиза
Мэй Олкотт
- СБПродюсер
Сью
Бенсон
- РБПродюсер
Рон
Бру
- МКПродюсер
Мелисса
Кэннон
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- Актриса дубляжа
Елизавета
Козлова
- КНХудожник
Курт
Найт
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- ЭДХудожница
Эмили
Джейкобсен