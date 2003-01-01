Сюжет

Кэрол узнаeт, что она беременна, но еe парень не хочет ребeнка. Девушка настаивает, и ей приходится открыть семейную тайну: на протяжении нескольких столетий все предки еe парня были карликами. Его брат Рольф — тоже очень маленького роста. Это значит, что и ребeнок Кэрол может унаследовать эти че�рты. Что же делать?

Конечно, не каждый бы решился сохранить ребeнка, но Келли готова на всe ради своего малыша. Она знакомится с семьeй Рольфа и его низкорослыми друзьями — циничным грубияном-марксистом Морисом и его подружкой Люси.Перед Кэрол открывается новый, неизвестный мир. И самое главное, теперь она испытывает к Рольфу больше, чем просто симпатию….



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