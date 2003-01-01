Маленькие пальчики (фильм, 2003) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Кэрол узнаeт, что она беременна, но еe парень не хочет ребeнка. Девушка настаивает, и ей приходится открыть семейную тайну: на протяжении нескольких столетий все предки еe парня были карликами. Его брат Рольф — тоже очень маленького роста. Это значит, что и ребeнок Кэрол может унаследовать эти че�рты. Что же делать?
Конечно, не каждый бы решился сохранить ребeнка, но Келли готова на всe ради своего малыша. Она знакомится с семьeй Рольфа и его низкорослыми друзьями — циничным грубияном-марксистом Морисом и его подружкой Люси.Перед Кэрол открывается новый, неизвестный мир. И самое главное, теперь она испытывает к Рольфу больше, чем просто симпатию….
Маленькие пальчики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мэттью
Брайт
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- ДЛАктриса
Дебби
Ли Кэррингтон
- ЭГАктёр
Эд
Гэйл
- ДААктёр
Дэвид
Алан Грир
- МДАктриса
Марсия
Де Русс
- КБАктриса
Кейси
Борроумэн
- МБСценарист
Мэттью
Брайт
- ДЛПродюсер
Джон
Лэнгли
- ФСПродюсер
Фернандо
Суличин
- ДУПродюсер
Дуглас
Урбански
- НДХудожник
Никлас
Дж. Палм
- РВХудожник
Райан
Велш
- КСКомпозитор
Курт
Собель