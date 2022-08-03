Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого
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Детям
Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого

Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Half-Shell Heroes: Blast to the Past
Мультфильм, Приключения44 мин18+

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О фильме

Оригинальный мультфильм про юные годы черепашек-ниндзя. Отважные малыши попадают в Меловой период, где у них появляются друзья-динозавры. Именно они помогут нашим героям в сражениях со злобными инопланетянами из будущего, прибывшими в прошлое, чтобы охотиться на черепашек.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого»