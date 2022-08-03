Оригинальный мультфильм про юные годы черепашек-ниндзя. Отважные малыши попадают в Меловой период, где у них появляются друзья-динозавры. Именно они помогут нашим героям в сражениях со злобными инопланетянами из будущего, прибывшими в прошлое, чтобы охотиться на черепашек.

