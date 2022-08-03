Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Half-Shell Heroes: Blast to the Past
Мультфильм, Приключения44 мин18+
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О фильме
Оригинальный мультфильм про юные годы черепашек-ниндзя. Отважные малыши попадают в Меловой период, где у них появляются друзья-динозавры. Именно они помогут нашим героям в сражениях со злобными инопланетянами из будущего, прибывшими в прошлое, чтобы охотиться на черепашек.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ГМРежиссёр
Глен
Мураками
- Актёр
Сет
Грин
- Актёр
Шон
Эстин
- ГСАктёр
Грег
Сайпс
- РПАктёр
Роб
Полсен
- КМАктриса
Кейт
Малгрю
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ДСАктёр
Дж.Б.
Смув
- БОСценарист
Брэндон
Оман
- КИСценарист
Кевин
Истмэн
- ПЛСценарист
Питер
Лэрд
- БОПродюсер
Брэндон
Оман
- АКПродюсер
Антонио
Каноббио
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ДУХудожник
Деррик
Уайатт