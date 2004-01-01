Маленькая черная книжка (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Продюсер дневного телевизионного ток-шоу, Стейси, слишком влюблена и слишком любопытна. Она хочет знать всe о своем новом парне Дереке, но больше всего о его бывших подружках. Стейси находит возможность заглянуть в его электронную записную книжку. Там она находит адреса его прошлых подружек и начинает методично выуживать из них нужную ей информацию, делая вид, что действует от имени руководителя шоу. Последствия непредсказуемы — вместо того, чтобы узнать все о Дереке, Стейси узнает много нового о себе самой…



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