Маленькая черная книжка (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Little Black Book
Драмы, Мелодрамы102 мин18+
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Сюжет
Продюсер дневного телевизионного ток-шоу, Стейси, слишком влюблена и слишком любопытна. Она хочет знать всe о своем новом парне Дереке, но больше всего о его бывших подружках. Стейси находит возможность заглянуть в его электронную записную книжку. Там она находит адреса его прошлых подружек и начинает методично выуживать из них нужную ей информацию, делая вид, что действует от имени руководителя шоу. Последствия непредсказуемы — вместо того, чтобы узнать все о Дереке, Стейси узнает много нового о себе самой…
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Ник
Харран
- Актриса
Бриттани
Мерфи
- Актёр
Рон
Ливингстон
- Актриса
Холли
Хантер
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Джулианна
Николсон
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- КСАктёр
Кевин
Сассмэн
- Актриса
Рашида
Джонс
- ДМАктриса
Джози
Мэран
- ДААктёр
Джейсон
Антун
- ЭБСценарист
Элиза
Белл
- Продюсер
Дебора
Шиндлер
- Продюсер
Уильям
Шерак
- ДШПродюсер
Джейсон
Шуман
- СДХудожница
Сьюзи
ДеСанто
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек