5.82019, Changeland
Драма, Комедия82 мин18+
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Мальчишник в Таиланде (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Накануне юбилея Брендон обнаруживает, что у его жены, похоже, роман на стороне. Вместо того, чтобы разобраться, он приглашает своего лучшего друга детства Дана присоединиться к нему в предоплаченной поездке в Таиланд, в которой друзья уходят в настоящий отрыв. В путешествии они сталкиваются с людьми, которые показывают им, что есть много способов быть счастливыми и жить полной жизнью.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Сет
Грин
- Актёр
Сет
Грин
- БМАктёр
Брекин
Мейер
- МКАктёр
Маколей
Калкин
- Актриса
Бренда
Сонг
- КГАктриса
Клэр
Грант
- РОАктёр
Рэнди
Ортон
- КУАктёр
Кедар
Уильямс-Стирлинг
- РУАктриса
Роуз
Уильямс
- КВАктёр
Кеннет
Вон
- ССАктёр
Сомчай
Сантитарангкун
- Сценарист
Сет
Грин
- КМПродюсер
Кори
Мооса
- ОЭПродюсер
Оливер
Экерманн
- ШЭПродюсер
Шон
Эйкерс
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АКАктёр дубляжа
Артур
Кремнев
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ПСКомпозитор
Патрик
Стамп