Мальчишник в Таиланде
Wink
Фильмы
Мальчишник в Таиланде
5.82019, Changeland
Драма, Комедия82 мин18+

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Мальчишник в Таиланде (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Накануне юбилея Брендон обнаруживает, что у его жены, похоже, роман на стороне. Вместо того, чтобы разобраться, он приглашает своего лучшего друга детства Дана присоединиться к нему в предоплаченной поездке в Таиланд, в которой друзья уходят в настоящий отрыв. В путешествии они сталкиваются с людьми, которые показывают им, что есть много способов быть счастливыми и жить полной жизнью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник в Таиланде»