Накануне юбилея Брендон обнаруживает, что у его жены, похоже, роман на стороне. Вместо того, чтобы разобраться, он приглашает своего лучшего друга детства Дана присоединиться к нему в предоплаченной поездке в Таиланд, в которой друзья уходят в настоящий отрыв. В путешествии они сталкиваются с людьми, которые показывают им, что есть много способов быть счастливыми и жить полной жизнью.

