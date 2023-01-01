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Мальчишник в Паттайе
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник в Паттайе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник в Паттайе»

Режиссёры

Франк Гастамбид

Франк Гастамбид

Franck Gastambide
Режиссёр

Актёры

Франк Гастамбид

Франк Гастамбид

Franck Gastambide
АктёрFranky
Малик Бенталья

Малик Бенталья

Malik Bentalha
АктёрKrimo
Ануар Тубали

Ануар Тубали

Anouar Toubali
АктёрLe Nain
Рамзи Бедиа

Рамзи Бедиа

Ramzy Bedia
АктёрReza (в титрах: Ramzy)
Гад Эльмалех

Гад Эльмалех

Gad Elmaleh
АктёрLe Marocain
Сабрина Уазани

Сабрина Уазани

Sabrina Ouazani
АктрисаLilia
Сисси Дюпарк

Сисси Дюпарк

Sissi Duparc
АктрисаAlexandra
Саид Богота

Саид Богота

Saïd Bogota
АктёрTong Po
Акарадет Родвинит

Акарадет Родвинит

Akaradeth Rodwinit
АктёрChong-Li 'Zoreilles' (в титрах: Akaradech Rodvinij)
Дельфин Бариль

Дельфин Бариль

Delphine Baril
АктрисаJeune fille en chien

Сценаристы

Франк Гастамбид

Франк Гастамбид

Franck Gastambide
Сценарист
Стефан Казанджян

Стефан Казанджян

Stéphane Kazandjian
Сценарист

Продюсеры

Эрик Альтмайер

Эрик Альтмайер

Eric Altmeyer
Продюсер
Николас Альтмайер

Николас Альтмайер

Nicolas Altmeyer
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Койгеров

Александр Койгеров

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Александр Васильев

Актёр дубляжа
Михаил Хрусталёв

Михаил Хрусталёв

Актёр дубляжа
Сергей Дьячков

Сергей Дьячков

Актёр дубляжа
Станислав Концевич

Станислав Концевич

Актёр дубляжа

Художники

Артур Делю

Артур Делю

Arthur Deleu
Художник

Монтажёры

Лор Гердетт

Лор Гердетт

Laure Gardette
Монтажёр

Операторы

Рено Шассен

Рено Шассен

Renaud Chassaing
Оператор